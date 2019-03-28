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Перестаньте, он ничего не прятал: у Зеленского ответили на сообщения о вилле в Италии

28.03.2019 20:16
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Участники «ЗЕ!Команды» вступились за своего лидера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, прокомментировав информацию о незадекларированной вилле в одном из городов Италии.

В частности, как пишет replyua.net, на «Фейсбук»-странице «Команда Зеленского» появилось сообщение следующего характера: «Фейк! Владимира Зеленского за три дня до выборов президента Украины пытаются дискредитировать. СМИ запустили очередную фейк-волну». 

Также представители команды Зеленского пояснили, что в законе о предотвращении коррупции отмечается, что данные относительно бенефициарной собственности указываются исключительно субъектами декларирования, которые занимают ответственные или особо ответственные должности, или же такие, которые связаны с высоким уровнем коррупционных рисков.

В заявлении добавили: «Принимая к вниманию, что Владимир Зеленский не занимает ни единой из должностей на госслужбе, он не имеет и ранее не имел никаких обязанностей декларировать недвижимость, собственником которой является компания, которую основал Владимир».



Теги: Донбасс, выборы, Владимир Зеленский
 
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