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Порошенко назвал условия переговоров с РФ
Комплексные переговоры с Российской Федерацией Украина должна вести при участии международных партнеров, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает "Интерфакс", передают Вести.
"Могут ли быть двусторонние форматы переговоров? Конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших партнеров мировых? Очевидно, слабее", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, допускает ли он двусторонний формат переговоров с РФ в случае своей победы на президентских выборах, в интервью украинским телеканалам, обнародованном в среду.
Глава государства отметил, что двусторонние переговоры между президентами Украины и РФ могут касаться немедленного освобождения украинских военных моряков. Также они должны затронуть обеспечения свободного судоходства в Азовском море или возвращения украинских военных кораблей.
"Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила. Именно поэтому мы идем в НАТО", - подчеркнул Порошенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, переговоры, Порошенко
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