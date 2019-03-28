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Порошенко вернул себе второе место в президентском рейтинге
Действующий президент Украины Пётр Порошенко вновь на втором месте рейтинга кандидатов на пост главы украинского государства. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.
Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведённого Центром социального инжиниринга «РАНД». Сбор информации проводился методом стандартизированного интервью в период с 16 по 23 марта текущего года. Участие в опросе приняли 1,8 тысячи человек. Последние проживают во всех регионах нашей страны, кроме Донбасса и Крыма. Согласно полученным результатам, лидером президентского рейтинга по-прежнему является шоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский. Его результат – 22,5%. А вот второй место вернулось действующему гаранту Петру Порошенко. За него планируют отдать свои голоса 18,1%. Петра Порошенко пытается догнать глава политической силы «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. В его пользу высказались 17,1% электората.
Стоит отметить, что позиции Петра Порошенко в президентском рейтинге довольно неоднозначны. Так, к примеру, согласно данным Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, Киевского международного института социологии и Социальной группы «Рейтинг», действующих гарант активно борется за второе место с лидером политической силы «Батькивщина» Юлией Тимошенко.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, президент, выборы президента, Порошенко
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