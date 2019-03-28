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Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ

28.03.2019 08:30
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Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ

Представители террористической «Луганской народной республики» заявили о задержании пожилой женщины, пенсионерки, которая хранила большое количество взрывчатки якобы по заданию спецслужб украинского государства.

Как передают корреспонденты replyua.net, такого рода заявление было обнародовано в «МВД ЛНР», опубликовав признание задержанной. «Следственные органы» заявили, что пенсионерку завербовали агенты СБУ, пообещав ей восстановление пенсии. 

Боевики сообщают, что жительница Луганской области расклеивала в «республике» листовки проукраинского направления. В «ЛНР» добавили: «По месту жительства пенсионерки было обнаружено и изъято один килограмм пластида, пять тротиловых шашек по 200 грамм каждая, два электрических детонатора с проводами, а также минный взрыватель МУВ-2 с запалом к нему».

Также российские наемники отмечают, что женщина рассказала им, что ее заданием было фотографировать все выполненные задания и отправлять эти снимки на проверку.



Теги: Донбасс, женщина, СБУ, наемник, агент
 
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