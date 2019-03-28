Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»

28.03.2019 21:03

29 марта погода в Украине кардинально изменится

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до 4 градусов мороза, местами гололедица.

Потепление начнется в Украине уже днем 29 марта. Тепло придет с Запада, там столбик термометра будет показывать +9+13 градусов. На остальной территории несколько прохладнее: +5+9 градусов, в Одесской области до +9+11 градусов.

Из-за приближения антициклона Irmelin осадков в Украине 29 марта не ожидается.

Что же касается Киева, то пятница также будет сухой и умеренно теплой, температура воздуха будет держаться днем на уровне +7+9 градусов. Правда, в ночь с 28 на 29 марта еще придется немного померзнуть: будет холодно, до 2 градусов мороза, и скользко (пешеходам и водителям стоит учитывать гололед).

Уже в субботу существенно потеплеет. День выборов, 31 марта, также порадует украинцев теплой и солнечной погодой.

Источник: https://politeka.net