Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»

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29 марта погода в Украине кардинально изменится
Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до 4 градусов мороза, местами гололедица.
Потепление начнется в Украине уже днем 29 марта. Тепло придет с Запада, там столбик термометра будет показывать +9+13 градусов. На остальной территории несколько прохладнее: +5+9 градусов, в Одесской области до +9+11 градусов.
Из-за приближения антициклона Irmelin осадков в Украине 29 марта не ожидается.
Что же касается Киева, то пятница также будет сухой и умеренно теплой, температура воздуха будет держаться днем на уровне +7+9 градусов. Правда, в ночь с 28 на 29 марта еще придется немного померзнуть: будет холодно, до 2 градусов мороза, и скользко (пешеходам и водителям стоит учитывать гололед).
Уже в субботу существенно потеплеет. День выборов, 31 марта, также порадует украинцев теплой и солнечной погодой.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
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