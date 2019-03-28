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Строгие правила: с сегодняшнего дня вводятся ограничения по агитации и обнародованию результатов соцопросов
28 марта, в четверг, можно будет в последний раз обнародовать результаты социологических исследований в Украине, связанных с выборами.
Как передает replyua.net, 29 марта, в пятницу, можно будет последний раз агитировать за кандидатов в президенты. Об этом говорится в законе о выборах президента Украины. «Запрещается обнародование или распространение иным образом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе в отношении партий - субъектов избирательного процесса и кандидатов на пост президента Украины, в течение последних двух дней перед днем выборов», - говорится в законе.
Кроме того, нужно отметить, что 29 марта является последним днем, когда можно агитировать за какого-либо кандидата, а уже в субботу, 30 марта, будет «день тишины». 31 марта, в день выборов, запрещена любая агитация, а также обнародование соцопросов. Результаты опросов или экзит-полов можно будет обнародовать только после 8:00 вечера, когда закроются избирательные участки.
Теги: Донбасс, правила, агитация, выборы президента
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