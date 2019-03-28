Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция

28.03.2019 09:30

Каждый украинец может обжаловать неправомерное решение и получить компенсацию, если его здоровью нанесли вред. При этом ответчиком всегда является работодатель – учреждение здравоохранения или врач-ФЛП. Об этом передает Знай и пресс-служба Минздрава.

Пожаловаться на врача или медучреждение можно устно или письменно.

"Если лично приносите заявление, попросите зарегистрировать его, а если отправляете по почте, то заказным письмом или с уведомлением о вручении", - советуют в Минздраве.

В заявлении нужно указать: фамилию, имя, отчество полностью; место проживания; суть вопроса и четкую формулировку просьбы или требования; если вы хотите присутствовать во время рассмотрения обращения, нужно это указать; подпись и дату.

Также вы можете подать заявление о проведении клинико-экспертной комиссии в городских, районных, областных департаментах здравоохранения, а также КЭК МЗ Украины. Эти комиссии контролируют качество оказания медпомощи и рассматривают все случаи, в которых может идти речь о ненадлежащем обслуживании пациента.

Обычно обращения рассматривают до 15 дней; до 30 дней – если оно требует дополнительного изучения.

Как получить компенсацию

Если речь идет о компенсации материального вреда, то основанием могут быть как противоправные действия медиков, так и их бездействие, в результате чего здоровью пациенту принесен вред.

Степень потери трудоспособности определяет судебно-медицинская экспертиза, она же должна подтвердить необходимость дальнейшего лечения. При этом расходы на реабилитацию пострадавший не получает "на руки" – средства учреждение здравоохранения перечисляет организации, которая должна предоставить соответствующие услуги пациенту.

Отмечается, что в случае смерти человека за неправомерные действия медики возмещают все расходы на похороны.

Кроме того, каждый украинец имеет право на компенсацию морального вреда. Этот вид возмещения назначается независимо от назначения или размера компенсации имущественного вреда.

Источник: https://from-ua.com