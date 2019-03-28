- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
- «Контрактные отношения»: Коломойский объяснил, что его связывает с Зеленским21:20
- Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»21:03
- Перестаньте, он ничего не прятал: у Зеленского ответили на сообщения о вилле в Италии20:16
- Пальчевский придумал, как без оружия выгнать Путина из Крыма20:00
- «В Чистилище!»: Коломойского внесли в базу данных «Миротворца»19:40
- Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»19:20
- «Пасхальный сюрприз»: синоптик озвучил прогноз на майские праздники в Украине18:46
- В Украине разработано электромагнитное оружие: что известно18:03
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО 17:38
Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция
Каждый украинец может обжаловать неправомерное решение и получить компенсацию, если его здоровью нанесли вред. При этом ответчиком всегда является работодатель – учреждение здравоохранения или врач-ФЛП. Об этом передает Знай и пресс-служба Минздрава.
Пожаловаться на врача или медучреждение можно устно или письменно.
"Если лично приносите заявление, попросите зарегистрировать его, а если отправляете по почте, то заказным письмом или с уведомлением о вручении", - советуют в Минздраве.
В заявлении нужно указать: фамилию, имя, отчество полностью; место проживания; суть вопроса и четкую формулировку просьбы или требования; если вы хотите присутствовать во время рассмотрения обращения, нужно это указать; подпись и дату.
Также вы можете подать заявление о проведении клинико-экспертной комиссии в городских, районных, областных департаментах здравоохранения, а также КЭК МЗ Украины. Эти комиссии контролируют качество оказания медпомощи и рассматривают все случаи, в которых может идти речь о ненадлежащем обслуживании пациента.
Обычно обращения рассматривают до 15 дней; до 30 дней – если оно требует дополнительного изучения.
Как получить компенсацию
Если речь идет о компенсации материального вреда, то основанием могут быть как противоправные действия медиков, так и их бездействие, в результате чего здоровью пациенту принесен вред.
Степень потери трудоспособности определяет судебно-медицинская экспертиза, она же должна подтвердить необходимость дальнейшего лечения. При этом расходы на реабилитацию пострадавший не получает "на руки" – средства учреждение здравоохранения перечисляет организации, которая должна предоставить соответствующие услуги пациенту.
Отмечается, что в случае смерти человека за неправомерные действия медики возмещают все расходы на похороны.
Кроме того, каждый украинец имеет право на компенсацию морального вреда. Этот вид возмещения назначается независимо от назначения или размера компенсации имущественного вреда.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, врачи, компенсация, медицина, жалобы
- В Донецке наградили лучших медработников области
- От плохого врача можно будет "сбежать" к хорошему
- В Хрустальном люди лишены медицинской помощи – нет детских врачей и узких специалистов
- Новые правила в больницах: врачи пожаловались на серьезные проблемы
- В Украине изменились правила обращения к врачам
- Врачи потребовали мобильник в залог - перед операцией ребенка-инвалида
- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО 17:38
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города17:15
- Через КПВВ не пропустили женскую одежду16:15
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Палеонтологи нашли древнюю птицу с «сюрпризом»22:25
- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
- «Контрактные отношения»: Коломойский объяснил, что его связывает с Зеленским21:20
- Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»21:03
- Это не земной самолет: над Аляской засняли НЛО20:41
- Перестаньте, он ничего не прятал: у Зеленского ответили на сообщения о вилле в Италии20:16
- Пальчевский придумал, как без оружия выгнать Путина из Крыма20:00
- «В Чистилище!»: Коломойского внесли в базу данных «Миротворца»19:40
- Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»19:20
- Специалисты озвучили настоящую причину смерти космонавта Юрия Гагарина19:00
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева