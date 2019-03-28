«В Чистилище!»: Коломойского внесли в базу данных «Миротворца»

28.03.2019 19:40

Сегодня новость о внесении известного украинского олигарха Игоря Коломойского в базу «Миротворца» под названием «Чистилище», буквально потрясла множество украинцев.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, причиной такому резонансу послужили такие вещи: «Нарушение украинского законодательства о гражданстве путем получения гражданства иных государств. Сознательное участие в дестабилизационных процессах общественно-политической жизни в украинском государстве».



Помимо прочего, Игоря Коломойского обвинили в том, что он якобы «манипулирует общественно-значимой информацией», подчеркнув, что якобы бизнесмен занимается организацией «заранее недостоверной информации на подконтрольном ему телевизионном ресурсе «1+1».