Взрывы в Кропивницком: полиция озвучила причину ЧП

28.03.2019 17:00

Начальник Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков в комментарии изданию Обозреватель сообщил, что возможной причиной ЧП в Кропивницком является отсоединение шланга от цистерны с горючим, передает replyua.net.

Он также отметил, что по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 272, ч.2 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

«Вероятнее всего, при присоединении к цистерне под большим давлением отпал шланг. Это одна из причин, которые мы рассматриваем. Правоохранители пока выясняют детали в рамках уголовного производства, которое открыли работники Кропивницкого отдела полиции», – сказал он. «Что касается деятельности автозаправок, будет предоставляться оценка законности или незаконности их функционирования. Однозначно сказать, сколько таких АЗС в городе, я не могу, будем выяснять этот вопрос», – добавил Козьяков. Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком прозвучали несколько мощных взрывов. ЧП произошло на газовой подстанции по улице Киевской.