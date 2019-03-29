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Как общественники будут следить за выборами президента Украины
Гражданская сеть «Опора» будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины на основе статистический выборки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала глава организации Ольга Айвазовская.
По ее словам, эта выборка дает возможность давать репрезентативную для всей Украины информацию о ходе избирательного процесса, нарушениях и явке избирателей.
«В отличие от национального экзитпола, мы, к сожалению, не сможем обнародовать эту информацию в 20:00, потому что подсчет голосов в этот момент даже не начинается, а заканчивается голосование как таковое», – сказала она.
«Но мы надеемся, что в понедельник с утра, когда общество еще не будет проинформировано о результате подсчета, у нас уже будут цифры, о которых мы сможем говорить. Если же на избирательных участках подсчет будет затянут, по тем или иным правовым процессам или процессам, которые имеют признаки злоупотребления, тогда эта презентация будет сделана несколько позже», – продолжила Айвазовская.
По ее словам, гражданская сеть «Опора» в понедельник, 1 апреля, обнародует данные явки избирателей на выборах президента Украины.
«Это важно, потому что явка – это измерение того, насколько не произошло вмешательство в избирательный процесс в виде, например, вброса избирательных бюллетеней или дописывания результатов волеизъявления граждан, которые на самом деле не явились в день выборов на участки. А также – репрезентативный результат о нарушениях», – отмечает эксперт.
«Если на 10% избирательных участков в границах Украины будет зафиксировано фотографирование избирательного бюллетеня, что является преступлением, очевидно, что мы сможем говорить о том, что на 10% избирательных участках произошло такое нарушение», – проинформировала глава гражданской сети «Опора».
Она отметила, что предварительный подсчет голосов и явки на выборах используется в Украине постоянно по методологии, разработанной еще в 1988 году.
Теги: Донбасс, голосование, выборы президента, общественники
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