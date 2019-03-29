- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- Украина усилила безопасность на границе с Крымом16:29
- СБУ: группировки "УПА" и "УНА" курировались из Кремля. ВИДЕО15:52
- Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву15:12
- Кремль готов к масштабному вторжению в Украину: РФ захватит Киев по сценарию Третьего рейха - генерал Марчук13:11
- Украинцы сами могут спровоцировать вторжение войск Путина: озвучен опасный сценарий12:48
- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
- «Контрактные отношения»: Коломойский объяснил, что его связывает с Зеленским21:20
- Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»21:03
- Перестаньте, он ничего не прятал: у Зеленского ответили на сообщения о вилле в Италии20:16
Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву
Российский агрессор придумал новую ловушку с ОРДЛО для Украинского государства. Глава России готовится вернуть захваченный Донбасс Украине, поскольку знает, что этот регион станет камнем на шее Киева.
Такое мнение выразил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, передает "Диалог.UA".
Донбасс может стать бомбой замедленного действия, которая будет угрожать государственности Украины. При этом Кремлю все равно, кто займет президентское кресло в соседней стране: его интересуют общие интересы России развалить Украину. Если проблемный Донбасс вернется в Украину, то экономика страны при лучшем раскладе перестанет расти, в худшем – пойдет на спад, что обернется политическим кризисом. По словам эксперта, кандидаты не должны мечтать о том, как они поднимут флаг Украины в освобожденном Донецке, а что они будут делать через пять минут после этого.
Теги: экономика, Украина, Россия, Донецк, Донбасс, Путин, кризис, ловушка, агрессор
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Письмо дончанина в Россию: "Исчезла навсегда страна-освободитель. Теперь вы - оккупанты и каратели"
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Газ будет! Но дорогой...
- Янукович на Форуме в Донецке заявил о пересмотре газовых соглашений с Россией
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
- Новые пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе: СБУ ввела важные изменения правил12:10
- В Донецке в результате утреннего обстрела повреждены 5 жилых домов11:49
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- Каким знакам Зодиака суждено встретить свою вторую половинку весной 2019 года17:35
- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Украина усилила безопасность на границе с Крымом16:29
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- СБУ: группировки "УПА" и "УНА" курировались из Кремля. ВИДЕО15:52
- Проход на катере под Керченским мостом: уникальные кадры. ВИДЕО15:31
- Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву15:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- Каким знакам Зодиака суждено встретить свою вторую половинку весной 2019 года17:35
- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым