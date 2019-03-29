Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ

29.03.2019 20:38

Вчера на заседании ТСК, разбирающейся с причинами убийственно низкой обороноспособности ВСУ к 2014 году, прозвучал интересный факт: меньше, чем за год руководства министерством обороны полковником Анатолием Гриценко было продано 919 танков, объявленных избыточным имуществом, а это почти втрое больше, чем стоит сейчас на вооружении ВСУ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Карл Волох.

По его словам, средняя цена составляла около 40 тысяч долларов. И только один танк был продан по цене вдесятеро выше – Министерству обороны США. Блогер пишет, ясное дело, что для суда это не доказательство, но украинцам это дает индикацию, какова была реальная рыночная цена продававшихся танков. Просто с американцев не решились попросить откат.

Карл Волох отмечает, что так, конечно же, действительно, честных больше и честные рулят. Вопрос только, в какой стране и какое отношение к этим самым честным имеет Анатолий Гриценко.