СБУ: группировки "УПА" и "УНА" курировались из Кремля. ВИДЕО

29.03.2019 15:52

Формирования "Украинская повстанческая армия" и "Украинская национальная армия" были напрямую подчинены России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает "Диалог.UA".

Ранее в Сети высмеяли громкие фейки росСМИ про "тайную тюрьму СБУ". Так, в силовом ведомстве сообщили, что некоторые экстремистские группировки должны были дестабилизировать ситуацию в Украине перед самыми выборами, однако сотрудникам СБУ удалось пресечь данную деятельность. Отмечается, что изъяты боеприпасы, оружие, военное снаряжение, средства связи и тысяча экземпляров газет с призывом присоединяться к деятельности "УНА". Группировка "УНА" координировалась гражданином США Рустамом Ташбаевым, который проживает в РФ и имеет российские корни. В 2015 году Ташбаева выдворили из Украины с формулировкой "за подрывную деятельность". В Украине "УНА" подчинялась Юрию Заболотному, который в 2017 году получил срок за публикацию экстремистского видео.