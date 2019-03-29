Тимошенко пришла на теледебаты и сразу ушла

29.03.2019 21:36

Лидер «Батькивщины» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко приехала на дебаты на «Общественном», в то время, как ее оппоненты — действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский — не появились, пишет ДонПресс.

По словам журналистов, Тимошенко сразу же заявила, что хотела бы пообщаться со своими конкурентами по президентской гонке, а так, как их нет, она уйдет. Политик заявила:

«Я с удовольствием приняла участие в дебаты. Но тут дебатировать некого. В связи с этим я вынуждена покинуть студию».

При этом она отказалась отвечать на вопросы ведущих и приглашенных журналистов, Тимошенко покинула студию.