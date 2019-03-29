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Тимошенко пришла на теледебаты и сразу ушла

29.03.2019 21:36
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Тимошенко пришла на теледебаты и сразу ушла

Лидер «Батькивщины» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко приехала на дебаты на «Общественном», в то время, как ее оппоненты — действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский — не появились, пишет ДонПресс.
По словам журналистов, Тимошенко сразу же заявила, что хотела бы пообщаться со своими конкурентами по президентской гонке, а так, как их нет, она уйдет. Политик заявила:
«Я с удовольствием приняла участие в дебаты. Но тут дебатировать некого. В связи с этим я вынуждена покинуть студию».
При этом она отказалась отвечать на вопросы ведущих и приглашенных журналистов, Тимошенко покинула студию.



Теги: Донбасс, дебаты, студия, Тимошенко
 
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