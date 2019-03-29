Последние новости раздела
- Тимошенко пришла на теледебаты и сразу ушла21:36
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- Украина усилила безопасность на границе с Крымом16:29
- СБУ: группировки "УПА" и "УНА" курировались из Кремля. ВИДЕО15:52
- Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву15:12
- Кремль готов к масштабному вторжению в Украину: РФ захватит Киев по сценарию Третьего рейха - генерал Марчук13:11
Тимошенко пришла на теледебаты и сразу ушла
29.03.2019 21:36
Лидер «Батькивщины» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко приехала на дебаты на «Общественном», в то время, как ее оппоненты — действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский — не появились, пишет ДонПресс.
По словам журналистов, Тимошенко сразу же заявила, что хотела бы пообщаться со своими конкурентами по президентской гонке, а так, как их нет, она уйдет. Политик заявила:
«Я с удовольствием приняла участие в дебаты. Но тут дебатировать некого. В связи с этим я вынуждена покинуть студию».
При этом она отказалась отвечать на вопросы ведущих и приглашенных журналистов, Тимошенко покинула студию.
Теги: Донбасс, дебаты, студия, Тимошенко
Читайте также:
- Жил, жив и будет жить: Фидель Кастро впервые после долгого перерыва появился на публике (ФОТО)
- В первом туре дебатов кандидатов в президенты Украины мы не увидим Порошенко
- Студенты дискутировали, надо ли говорить "Yes!" ЕС (ФОТО)
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- Доллар и евро атаковали гривну: свежий курс от НБУ
- Дончан зовут на "Евродебаты"
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку 16:12
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП14:52
- В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»14:33
- Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года14:11
- Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР» 13:35
- Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»13:29
- Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов12:31
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- Тимошенко пришла на теледебаты и сразу ушла21:36
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- Каким знакам Зодиака суждено встретить свою вторую половинку весной 2019 года17:35
- Как общественники будут следить за выборами президента Украины17:15
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города