Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина усилила безопасность на границе с Крымом

29.03.2019 16:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина усилила безопасность на границе с Крымом

Руководством Государственной пограничной службой были усилены меры безопасности на территории административной границы с оккупированным Россией Крымом.

По словам помощника начальника Херсонского пограничного отряда, начальника пресс-центра Ивана Шевцова, данные меры связаны с президентскими выборами, которые состоятся 31 марта, передает Диалог.UA.

Как сообщается, во время проведения выборов и непосредственно в день выборов в контрольных пунктах въезда - выезда на административной границе с Крымом будет увеличено количество пограничных нарядов, которые будут проверять документы и транспортные средства. Также усилят меры безопасности непосредственно на границе между контрольными пунктами въезда - выезда. Кроме того, будут проводить ряд других мероприятий по обеспечению безопасности граждан при пересечении границы.

Более того, во время выборов в Херсонской области увеличат количество пограничных нарядов.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, безопасность, граница, выборы президента, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх