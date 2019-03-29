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Украина усилила безопасность на границе с Крымом
Руководством Государственной пограничной службой были усилены меры безопасности на территории административной границы с оккупированным Россией Крымом.
По словам помощника начальника Херсонского пограничного отряда, начальника пресс-центра Ивана Шевцова, данные меры связаны с президентскими выборами, которые состоятся 31 марта, передает Диалог.UA.
Как сообщается, во время проведения выборов и непосредственно в день выборов в контрольных пунктах въезда - выезда на административной границе с Крымом будет увеличено количество пограничных нарядов, которые будут проверять документы и транспортные средства. Также усилят меры безопасности непосредственно на границе между контрольными пунктами въезда - выезда. Кроме того, будут проводить ряд других мероприятий по обеспечению безопасности граждан при пересечении границы.
Более того, во время выборов в Херсонской области увеличат количество пограничных нарядов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, безопасность, граница, выборы президента, ГПСУ
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