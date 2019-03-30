Денисова: Крымских татар, задержанных оккупантами, перевезли в Россию

30.03.2019 21:40

23 крымских татар оккупанты перевезли в СИЗО на территории Ростова-на-Дону.

После задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополемоккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информация о перевозке в Россию 23 крымских татар, задержанных на полуострове, подтвердилась.

"Не просто так для проведения обысков в микрорайоне Каменка города Симферополь были задействованы ростовские ФСБшники. Все заранее спланировано, в том числе перемещение", – отметила она.

По данным омбудсмена, крымских татар "распределят в пять СИЗО Ростовской области – три следственных изолятора находятся в Ростове, два – в пригороде".

Кроме того, Денисова опубликовала также список арестованных крымских татар, доставленных оккупантами в Ростовскую область: Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муединов, Эфран Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев и Асан Яников.

Источник : https://www.segodnya.ua