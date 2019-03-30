Донецкая фильтровальная станция оказалась в зоне обстрелов

30.03.2019 18:00

Представители СММ ОБСЕ в Украине заявили об обострении ситуации в Донецкой области, где стало больше обстрелов и взрывов.

Так, в период с вечера 27 марта по вечер 28 марта Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (НРПО), зафиксировав, среди прочего, около 330 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 115 взрывов).

Большинство НРПО зафиксировано в районах к юго-востоку от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к северо-северо-западу от железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также к юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), передает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ.

Вечером 27 и ночью 28 марта камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) зафиксировала примерно 60 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1 разрыв минометной мины (неустановленного типа) ориентировочно в 400–800 м к юго-юго-западу.

Днем 28 марта, осуществляя полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия вблизи н. п. Лозовое (неподконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1–2 км к северо-востоку. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который в тот момент пролетал примерно в 250–300 м к востоку от позиции патруля. Команда Миссии благополучно приземлила аппарат.

Источник : http://avdeevka.city