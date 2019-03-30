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Если Россия не признает выборы в Украине: названы три сценария с громкими политическими "самоубийствами"
Публицист Сергей Климовский считает, что есть вероятность непризнания президентских выборов в Украине со стороны страны-агрессора Российской Федерации. В случае, если в Москве отважатся не признать результат президентских выборов в Украине, то это будет иметь несколько последствий, из которых вполне очевидны три, пишет "Обозреватель". Первое, под вопросом оказываются Минские соглашения, навязанные Москвой силой оружия, которые яркий пример неравноправного и вынужденного договора. Непризнание Москвой результатов президентских выборов даст Украине юридическое основание для полного отказа от них или частичного их пересмотра. Вариантов для Украины в этом случае открывается много и разных. Второе, "Газпром" окажется в сложной и запутанной ситуации как с переговорами по транзиту газа через Украину, так и с продвижением "Северного потока-2". Из-за отказа признать выборы ЕС может "заморозить" этот трубопровод до тех пор, пока в Москве выборы не признают. "Газпрому", на фоне его проблем с Данией и Польшей, а также испуга Венгрии это меньше всего нужно. Венгрия, в случае прекращения транзита газа через Украину, оказывается самым пострадавшим клиентом "Газпрома", так как плата за доставку газа ей по "Северному потоку-2" вырастет почти в 2 раза. Газ пойдёт в неё по обходному пути, который 2 раза длиннее прямого через Украину, и транспортировать его в Венгрию будут немецкие и австрийские компании отнюдь не бесплатно. Петер Сияйтро потому и летал в Москву, чтобы выяснить, согласится ли "Газпром" оплатить эти услуги австрийцев и немцев в обмен на согласие Венгрии на "Северный поток-2". Обещание Москвы, что она даст Венгрии свой газ из австрийских хранилищ означает лишь одно: она готова снизить ей цену на газ и этим компенсировать ей потери от подорожания доставки. Венгрия стала первой, но не единственной страной, которой "Газпром" согласился доплачивать за то, что она будет покупать газ у него через "Северный поток". На очереди Австрия, Чехия и, вероятно, – Италия с Сербией. Этот оригинальный бизнес "Газпрома" некоторые "башни" Кремля хотят осложнить ещё и непризнанием выборов. У "Газпрома"эта новая вводная явно не вызывает восторг, и он в ответ давит на другие "башни". Возросшее давление "газов" в системе кремлёвских "башен" привело к тому, что Маше Захаровой поручили 28 марта от имени МИД сделать обтекаемое заявление, что Кремль готов сотрудничать с любым президентом, которого выберут в Украине, но с той оговоркой, что хорошего президента там не могут выбрать по определению. В Кремле начинают давать "задний ход". Для "заднего хода" есть много причин, помимо давления из "Газпрома". Одна из них – это то третье последствие, которое станет неизбежным в случае, если Москва не признает выборы. Автоматически с ней в одной компании окажутся все те кандидаты в президенты в Украине, которые уже как социалист Мороз заявили, что эти выборы сфальсифицированы и недействительны, а также те, кто это скажет после дня голосования. Позволить себе оказаться в одной компании с Москвой без опасения стать политическим трупом могут только два кандидата, которые и не рассчитывают выйти во второй тур. У них своя электоральная ниша и им в ней хорошо. Для всех остальных это будет равнозначно политическому самоубийству, так как в ситуации, когда весь мир результаты выборов признал, а не признают их только ты и Москва, то объяснять уже избирателям ничего не надо. Всё понятно без слов. Воинственные "башни" Кремля, несмотря на этот очевидный расклад, готовы дать денег и людей для протестов после дня выборов только для того, чтобы из Украины шёл какой-нибудь белый шум и была видна их работа. Но более умные "башни" считают это бесперспективной тратой средств и глупым "сжиганием" агентуры, а потому – против. Их мнение – ситуацию не усложнять, выборы признать, деньги впустую не тратить и начать готовиться к выборам в Верховную Раду. Чем закончится эта дискуссия в Кремле увидим в первые дни апреля. В этом контексте очень символично смотрится обещание Дмитрия Медведева 27 марта не повышать налоги в РФ на протяжении шести лет. Он может позволить себе обещать и не такое, поскольку знает, что премьером все эти шесть лет он точно не будет, а с экс-премьера спрос никакой. Медведев, похоже, начинает "умывает руки", глядя на все эти расклады, и готовится на переезд к уточкам в Италию, подальше от России. Пусть другие расхлёбывать всю эту кремлёвскую кашу.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, сценарий, президентские выборы
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