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Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили на год

30.03.2019 12:20
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Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили на год

Председатель организации напомнил, что наблюдатели миссии работают по всей Украине и призвал поддержать их.

Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине еще на один год. Об этом сообщается на сайте организации в субботу, 30 марта.

"Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал вчерашнее решение Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год, и призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах, - говорится в сообщении.

Действующий председатель напомнил, что СММ была уполномочена устанавливать факты конкретных инцидентов и сообщать о них, в том числе о предполагаемых нарушениях основных принципов ОБСЕ, на всей территории Украины.

"Наблюдатели - это глаза и уши организации, да и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", - отметил Лайчак.

 Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Украина, Донбасс, ОБСЕ, год, мандат
 
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