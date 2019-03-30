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Мобильные операторы в Украине пересмотрят тарифы: чего ждать и что будет с ценами
Украинские операторы мобильной связи начали отказываться от 4-недельной тарификации. После вмешательства Антимонопольного комитета, компании отходят от практики оформления пакетов на 4 недели (28 дней), вместо полноценного месяца. По крайней мере такой шаг уже сделали в Vodafone.
Месяц, а не 4 недели
В сентябре 2018 года Антимонопольный комитет Украины начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны — Kyivstar, Vodafone Украина и lifecell — расчетного периода в тарифных планах. По мнению АМКУ, операторы примерно в один момент перевели основные тарифные пакеты на 28 дней. До этого абонентская плата начислялась за календарный месяц — 30 или 31 день.
То есть по-факту каждый год пользователи услуг должны были переплачивать за полноценный 13-й месяц, так как ежемесячно добавлялось 2-3 лишних дня. Это побудило АМКУ вмешаться и разобраться, почему основные операторы связи решили резко изменить свои тарифные пакеты.
Финальное заседание по данному вопросу состоится 15 апреля, соответственно решение о дальнейшем развитии событий будет принято уже через 2 недели. Правда, некоторые операторы решили не ждать выводов АМКУ и самостоятельно вернули старые тарифы.
В комментарии пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловська подтвердила, с 22 марта оператор изменил тарифы — с 28 дней до календарного месяца.
“Мы уже внесли изменения в актуальные тарифы — с 22 марта тарифы линейки Vodafone SuperNet: Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, а также Vodafone Family и Vodafone Family Plus действуют месяц, а не 4 недели, как было ранее. Сегодня — это наиболее выгодные на рынке предложения”, — пояснила Павловская.
В lifecell, наоборот, решили подождать вывод регулятора. Представитель департамента коммуникации оператора Нина Ломакина заявила, что компания соблюдает нынешние правила и пока не намерена изменять тариф.
“Компания lifecell хотела бы отметить, что на сегодня решение АМКУ по вопросу 28-дневного срока действия пакета услуг нет. Компания соблюдает требования законодательства и предоставляет всю необходимую информацию в соответствии с официальных запросов Комитета и уполномоченных, а также всегда принимает участие в открытых диалогах с ними. Дополнительные комментарии наша компания сможет предоставить после официального решения АМКУ”, — разъяснила позицию Ломакина.
Ждут ответа от АМКУ и в Kyivstar. Там подтвердили, что свою правовую позицию изложили в ответ на запрос регулятора.
“Kyivstar надеется на объективное, взвешенное решение, с учетом того, что абоненты нашей компании были проинформированы о всех изменениях надлежащим образом”, — подчеркнули в пресс-службе.
Мобильная связь станет дороже?
Причина снижения срока действия пакетов операторов — убытки от девальвации гривны. По сравнению с 2008 годом доходы операторов, номинированные в твёрдой валюте, упали впятеро, капитализация — в 8-9 раз.
По словам эксперта в сфере информатизации Романа Химича, на сегодняшний день доход с одного абонента в Украине остается самым низким в Европе и одним из самых низких в мире. В этой ситуации операторы стараются по возможности избежать пересмотра номинальных цен и манипулируют условиями предоставления услуг.
“Регулярные повышения тарифов на 30-50%, которые так возмущают потребителей, выливаются в намного более скромное повышение ежемесячных расходов, примерно 15-20% в год. Это объясняется тем, что абоненты отвечают на повышение тарифов миграцией на более дешёвые предложения, отказом от вторых SIM-карт, переходом к другим операторам”, — пояснил эксперт.
При этом, по его мнению, отказ от 4-недельной тарификации не спровоцирует повышение тарифов. “Нет прямой связи между номинальными тарифами и фактическими расходами. Существуют механизмы, которые сглаживают эффект любых резких шагов”, — подчеркнул Химич.
В нынешней ситуации АМКУ де-факто занимается вопросами, за которые должна отвечать НКРСИ и Госпродпотребслужба. Рассмотрение таких вопросов растягивается даже не на месяцы, а на годы.
“То, что АМКУ положит край использованию 4-недельного интервала тарификации — это отличная новость. Но буквально месяц назад lifecell, например, в одном из своих тарифов ввёл 6-недельный интервал. Эта игра в кошки-мышки продолжается уже много лет и конца-краю её не видно. Очевидно, что АМКУ не может в одиночку решить эту проблему”, — подытожил эксперт.
Источник : https://antikor.com.
Теги: цена, тарифы, мобильная связь, оператор
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