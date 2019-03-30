«Мы требуем перемен»: Кучма обратился к украинцам

30.03.2019 08:20

Бывший президент украинского государства Леонид Кучма обратился к украинцам в преддверии президентских выборов с призывом, чтобы граждане нашей страны обязательно пришли и проголосовали, 31 марта за перемены в стране, о чем пишетreplyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».



В частности, в пятницу, 29 марта в интервью журналистам Кучма заявил: «В первую очередь я обращаюсь к украинцам и призываю их придти на выборы. Люди добрые, идите на выборы. Ведь сегодня перед нашей страной стоит задача выбора пути». Также второй президент нашей страны подчеркнул, что в государстве нужно провести перемены. Он сказал: «Ведь все мы видим, в каком сегодня состоянии находится Украина. Сегодня в Украине возведен разделительный забор. Сегодня в стране есть две Украины, что является просто ужасом».