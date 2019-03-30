Павел Гриб прекратил голодать

30.03.2019 21:20

В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве украинец не нуждается, заявили в России.

Осужденный в России украинец Павел Гриб прекратил голодовку, которую объявил 25 марта. Об этом сообщил Интерфаксу председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис в субботу, 30 марта.

"Гриб 29 марта написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал", - сказал он.

По его словам, в настоящее время Гриб чувствует себя удовлетворительно.

"Накануне его возили на обследование в больницу ФСИН (МОТБ-19). Состояние у него удовлетворительное. В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается. Пищу уже принимает. Скорей всего, он беспокоится о своем здоровье", – отметил собеседник агентства.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Гриб находится в критическом состоянии.

Источник : https://korrespondent.net