Под Киевом сгорел завод армейского обмундирования: прячут концы в воду?

30.03.2019 10:40

В пятницу, 29 марта, в пгт Ворзель под Киевом произошел пожар в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования.

Об этом информирует пресс-служба ГосЧС. Уточняется, что возгорание возникло около 20:05 по ул. Курортная, 15а.

Пожар разгорелся на площади 1 тыс. 500 м.кв. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Спасатели отмечают, что к тушению были привлечены 35 человек личного состава и 7 единиц техники ГосЧС.

"Киев Оперативный" в Telegram пишет, что по одной из версий пылает завод, по другой — складские помещения. Вероятно, речь идет об одном из зданий научно-производственного предприятия "ТЕМП-3000".

Источник : https://from-ua.com