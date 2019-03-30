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Путин готовит Украине новую ловушку с Донбассом: чего ожидать Киеву

30.03.2019 22:40
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Путин готовит Украине новую ловушку с Донбассом: чего ожидать Киеву

Хозяин Кремля Владимир Путин готов вернуть Донбасс в состав Украины, так как он понимает, что для Киева этот регион станет камнем на шее. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом утверждают политические эксперты. В том числе, отмечается, что Донбасс может оказаться бомбой замедленного действия, несущей угрозу всей государственности страны. Тем временем, утверждает аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, для РФ вообще не стоит вопрос о том, кто именно станет следующим украинским президентом.

«Вопрос в общих интересах РФ, а общие интересы РФ – усилить уже создавшуюся местную идентичность на оккупированных территориях и именно в таком формате отдать нам Донбасс, сначала финансово, а потом и политически», - считает он. Также, в соответствии с его прогнозами, если проблемный Донбасс вернуть Украине, ее экономика, при наиболее оптимистическом раскладе сил, не будет расти. 

«Если же реализуется пессимистический сценарий – мы вернемся к экономическому спаду. А дальше будем смотреть, как население реагирует на очень медленные реформы, и в результате это перерастает в политический кризис», - подчеркнул он.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, Путин, ловушка
 
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