Рева предупредил о существенном сокращении размера субсидий

30.03.2019 17:20

Глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева выступил с важным заявлением о субсидиях в 2019 году. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы ведомства.



Со слов высокопоставленного чиновника, правительство намерено уменьшить размер государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг через изменения в порядке расчета. «По состоянию на сегодняшний день домохозяйства с субсидиями платят в среднем менее 10% своего совокупного дохода, а это крайне низкий показатель по сравнению со странами Европы», — подчеркнул Рева.



Также он добавил, что изменения коснутся не формулу подсчета государственной помощи, а расчетных единиц в ней. Это означает, что доход ее получателя будет более весомым при определении размера субсидии. «Формулу мы менять не будем. А вот расчетные единицы мы, конечно, изменим. Как? Чтобы каждая семья платила в размере 12–15% своего дохода», — сказал Рева. Напомним, что в Украине в текущем месяце Кабмин начал реализовывать программу монетизации субсидий.