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США «затягивает удавку на шее» Кремля: подготовлены новые санкции

30.03.2019 07:40
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США «затягивает удавку на шее» Кремля: подготовлены новые санкции

Власти Соединенных Штатов Америки подготовили новые экономические ограничения в отношении страны-агрессора Российской Федерации в связи с делом об отравлении бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, что произошло в марте месяце 2018 года.

Как пишет replyua.net со ссылкой на Bloomberg, анонимные источники сообщили, что пакет новых ограничительных мер уже прошел согласование в Государственном департаменте и министерстве финансов США. Сейчас ожидается только финальное решении Белого дома.

Источник агентства утверждает, что экономические санкции затронут банковский сектор России. Напомним, ранее мы уже сообщали, что Дмитрий Медведев заявлял, что санкции США против России будут вечно работать.



Теги: США, Донбасс, Кремль, санкции
 
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