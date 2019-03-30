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В Ровенской области после прививки от гепатита и полиомиелита умер шестимесячный ребенок – полиция

30.03.2019 20:20
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Причину смерти шестимесячной девочки, скончавшейся в Костополе через четыре часа после вакцинации, определит экспертиза, отметили в полиции Ровенской области .

29 марта в Костополе Ровенской области после проведения вакцинации от гепатита и полиомиелита скончался шестимесячный ребенок. Об этом проинформировала полиция Ровенской области.

"Вчера около 13.30 врачи Костопольского медучреждения сделали ребенку прививку от полиомиелита и гепатита. Около 17 часов у младенца резко ухудшилось состояние здоровья. Родители вызвали "скорую", но до ее приезда ребенок умер", – сказано в сообщении.

По данным полиции, девочку воспитывали живущие в гражданском браке 29-летний отец и 17-летняя мать.

О смерти ребенка полицию уведомили медики.

Открыто уголовное производство по предварительной квалификации "ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей". Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Следователи изъяли из медучреждения документы, связанные с погибшим ребенком. 
 Источник : https://gordonua.com 


 
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