В Украину запретили ввоз 10 российских изданий

30.03.2019 08:40

Под запрет попали, в частности, книги по экономике и менеджменту.



Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории России 10 книг, в которых есть признаки пропаганды. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.



Так, признаки пропаганды обнаружены в книгах московских издательств ООО Альпина Паблишер, ООО Олимп-Бизнес, ООО Манн, Иванов и Фербер.



"Это, в частности, книги по экономике и менеджменту, в которых рекламируется деятельность российских кампаний, в отношении которых в Украине применены экономические санкции", - сообщили в ведомстве.



Также не разрешено ввозить в Украину с целью распространения переведенную с английского языка книгу Росса Геддеса IPO и последующие размещения акций, в предисловии к которой издатель распространяет цитаты из выступлений президента России Владимира Путина.



В Госкомтелерадио отметили, что с 20 мая 2017 года предоставили 3018 отказов в выдаче разрешений на ввоз книг с антиукраинским содержанием.

