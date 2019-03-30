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Вдова сенатора Джона Маккейна будет наблюдателем на выборах президента Украины
Синди Маккейн, вдова сенатора Джона Маккейна, будет наблюдать за украинскими выборами в составе делегации Международного республиканского института США.
Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн будет наблюдателем на выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сама Синди Маккейн написала в своем Twitter.
"Я не могу придумать лучшего способа почтить наследие своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой так глубоко заботился муж. Горжусь тем, что буду в составе миссии Международного республиканского института на выборах в Украине", – написала она.
Синди Маккейн совместно с президентом Международного республиканского института Дэниелом Твайнингом возглавит наблюдательную миссию Международного республиканского института на украинских выборах. В число 25 наблюдателей также войдут действующие и бывшие конгрессмены и высшее руководство института.
Международный республиканский институт – некоммерческая общественная организация, деятельность которой направлена на поддержку развития свободы и демократии во всем мире.
Источник : https://gordonua
Теги: Донбасс, наблюдатели, президентские выборы
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