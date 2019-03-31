Какие нарушения зафиксированы в день выборов президента

31.03.2019 21:29

Количество заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом в Украине, по состоянию на 18:00 возросло до 1612.

Об этом 31 марта написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 18:00 следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 сообщений", – сказано в сообщении.

По данным МВД, нарушения в основном связаны с:

незаконной агитацией – 112;

фотографированием бюллетеней – 97;

подкупом избирателя – 35;

повреждением бюллетеня – 30;

попыткой вынесения бюллетеня из участка – 10;

сообщение о заминировании – 9.