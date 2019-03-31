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Недовольные люди пришли под ЦИК, назревает бунт: что произойдет в Киеве этой ночью

31.03.2019 22:35
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Недовольные люди пришли под ЦИК, назревает бунт: что произойдет в Киеве этой ночью

В Киеве под зданием ЦИК собирается все больше людей, некоторые начинают разбивать палатки
Об этом рассказали очевидцы, пишет Политека.
«Тем временем, под Центризбиркомом аномальное оживление неизвестных товарищей, охраняющих палатки. Да, там уже есть палатки. И судя по всему, к ночи будет акция протеста против фальсификации на выборах», — пишет в сети народный депутат Мустафа Найем.
Отмечается, что люди, расставляющие палатки, пока ведут себя прилично и спокойно, однако в то же время отказываются объяснять, что делают возле здания ЦИК. У них не заметили никакой политической символики, которая помогла бы идентифицировать, за какую силу они выступают.
Также отмечается, что в одной из палаток была замечена депутат от фракции Батькивщина Алена Шкрум.



Теги: Донбасс, Киев, палатки, бунт, ЦИК
 
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