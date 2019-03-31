"В Кремле затаились, не к добру, ждите удара", - Боровой предупредил о планах РФ на Украину после выборов

31.03.2019 18:32

Известный российский оппозиционер Константин Боровой уверен, что Россия готовит некую большую провокацию в отношении Украины сразу после выборов.

Громкий прогноз Боровой сделал в комментарии "Обозревателю", передает "Диалог.UA".

Сегодня, 31 марта, Украина выбирает нового президента. В Кремле, уверяет Боровой, пока затаились и готовят большой удар. "Удар можно ждать от куда угодно: от политиков, на которых влияет Кремль, от спецслужб, которые находятся в тесном контакте со спецслужбами РФ, от армии, в которой очень мощные российские агентурные сети. От телевидения, от пропагандисткой кампании, которая разными способами проникает в Украину. Пуповину надо перерезать", - предупредил оппозиционер. Он заверил, что это может быть и некая военная кампания. "Сейчас в Кремле ожидают каких-то результатов, но сразу после выборов будут и провокации, и даже военные, возможно, провокации, но безусловно шаги будут приниматься", - заверил российский Боровой. По его мнению, первым шагом новоизбранного президента Украины должно стать полное реформирование с нуля системы обороны, которая даже спустя 5 лет имеет много брешей. Он также призвал украинцев не волноваться по поводу угроз Кремля не признать результаты президентских выборов. "Надеюсь, что Украина скоро… перестанет интересоваться тем, что там делают эти сумасшедшие депутаты в Госдуме", - констатировал Боровой.