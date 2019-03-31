Выборы-2019: Меньше всего избирателей – на Луганщине, Донецкая область – на 7-м месте

31.03.2019 09:09

Для голосования на выборах президента 31 марта 2019 года в Луганской области насчитывается наименьшее число избирателей, а Донецкая – находится на 7-м месте. Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии, пишут Донецкие новости.

Подконтрольная Украине территория поделена на 199 территориальных избирательных округов, в которых суммарно созданы 29 888 избирательных участков. Ориентировочное количество избирателей – 29 млн 789 тыс. 643 чел.

Больше всего граждан Украины, имеющих право голоса, зарегистрированы в Днепропетровской области (8,4% от числа всех избирателей). Донецкая область – на 7-м месте (4,8%), а меньше всего избирателей в Луганской области (1,8%).

При этом согласно полному числу избирателей, с учетом неподконтрольных Украине территорий, Донецкая область занимала 1-е место в стране. Так, по информации Государственного реестра избирателей, полный ориентировочный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 составлял 35 млн 582 тыс. 184 граждан, из всех регионов наибольшее их число было представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей были зарегистрированы за линией разграничения.