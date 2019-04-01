Глава ЦИК заявила о готовности объявить о втором туре выборов президента Украины

01.04.2019 13:20

Центральная избирательная комиссия планирует объявить о проведении второго тура выборов президента Украины. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

На пресс-конференции она отметила, что перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, поскольку временной промежуток между первым и вторым туром является очень коротким.

«Я подчеркиваю, что уже очевидно, что будет второй тур», — заявила Слипачук.

Источник: https://donpress.com