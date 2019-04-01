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Глава ЦИК заявила о готовности объявить о втором туре выборов президента Украины
01.04.2019 13:20
Центральная избирательная комиссия планирует объявить о проведении второго тура выборов президента Украины. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
На пресс-конференции она отметила, что перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, поскольку временной промежуток между первым и вторым туром является очень коротким.
«Я подчеркиваю, что уже очевидно, что будет второй тур», — заявила Слипачук.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента
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