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Итоги голосования на выборах президента Украины: обработано 70% протоколов

01.04.2019 15:30
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Итоги голосования на выборах президента Украины: обработано 70% протоколов

ЦИК обработала уже 70% бюллетеней.

Такие данные появились на табло ЦИК.

По подсчетам комиссии, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирал 30,46%.

После него идет Петр Порошенко (16,19%). На третьем месте — Юлия Тимошенко (13,16%).

Оппозиционер Юрию Бойко набрал, 11,55%, а Анатолий Гриценко — 7,05%.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, голосование, выборы президента
 
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