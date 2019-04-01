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Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
Астролог назвал имя того, кто победит во втором туре президентских выборов
Астролог Влад Росс признался, что такое количество молодежи, голосовавшее в первом туре выборов Президента Украины, для него стало приятной неожиданностью.
При том, он официально заявил, что кандидат, занявший второе место, достиг этого исключительно путем фальсификаций.
Если верить гороскопам и расположению планет в судьбе обоих финалистов гонки за главное кресло страны, то Петра Порошенко ждет поражение и разгром. Даже если его сторонники прибегнул к самым массовым фальсификациям в истории выборов.
Астролог сказал, что будь он на месте Порошенко, то снялся бы с выборов, чтоб не позориться лишний раз. Ибо Росс предрекает этому кандидату, в лучшем случае, 40% голосов избирателей.
Специалист уверен в кандидатуре будущего президента страны Владимира Зеленского.
«В его гороскопе на этот период все указывает на звездный час в его судьбе.»
Астролог еще летом 2018 года предрекал Зеленскому победу в выборах, и по сей день не отказывается от своих слов. Ведь он предсказывает, что звезды способствуют самым благоприятным сценариям для Зеленского, и никакие фальсификаторы не смогут угнаться за его удачей.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, астролог, выборы президента
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