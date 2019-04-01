Майские выходные-2019: Опубликован список нерабочих дней

01.04.2019 14:18

Мисоцполитики составило календарь майских выходных для украинцев в 2019 году.

Согласно календарю, в мае будет два дополнительных выходных.

Выходным будет 1 мая, а также 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который приходится на четверг.

Также сообщается, что рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час.

Источник: https://donpress.com