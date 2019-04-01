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Представители Тимошенко попались на фальсификации выборов. ВИДЕО
Члены участковой избирательной комиссии 417, находящейся по адресу Алма Атинская, 8 в Киеве, представляющие технических кандидатов Юлии Тимошенко, были пойманы на попытке фальсификации выборов. Об этом свидетельствует видео, снятое на участке неравнодушными гражданами, пишет golos.
В частности, на видео зафиксирован факт исчезновения нескольких подписей избирателей из списка, согласно которому после сверки документов выдаются бюллетени. При заполнении отчетности были использованы исчезающие чернила – очевидно с целью в последующем, при несовпадении количества выданных и зарегистрированных бюллетеней, признать выборы на участке недействительными.
При этом представители технических кандидатов Юлии Тимошенко в комиссии, в частности, Шевцова Елена Валентиновна (от кандидата Сергея Носенко) и Шитенко Оксана Николаевна (от кандидата Виктора Бондаря), всячески старались помешать съемке и отказывались пояснить происшествие.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о подготовке штабом Юлии Тимошенко массовых подкупов и фальсификаций. Главными фигурантами организации фальсификаций назывались глава киевского избирательного штаба «Батькивщины» Влада Молчанова и ее соратница Алла Шлапак. При этом правоохранительные органы отказывались реагировать на высветленные в прессе факты.
Теги: Донбасс, Юлия Тимошенко, выборы президента, фальсификация
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