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Представители Тимошенко попались на фальсификации выборов. ВИДЕО

01.04.2019 08:00
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Представители Тимошенко попались на фальсификации выборов. ВИДЕО

Члены участковой избирательной комиссии 417, находящейся по адресу Алма Атинская, 8 в Киеве, представляющие технических кандидатов Юлии Тимошенко, были пойманы на попытке фальсификации выборов. Об этом свидетельствует видео, снятое на участке неравнодушными гражданами, пишет golos.

В частности, на видео зафиксирован факт исчезновения нескольких подписей избирателей из списка, согласно которому после сверки документов выдаются бюллетени. При заполнении отчетности были использованы исчезающие чернила – очевидно с целью в последующем, при несовпадении количества выданных и зарегистрированных бюллетеней, признать выборы на участке недействительными.

При этом представители технических кандидатов Юлии Тимошенко в комиссии, в частности, Шевцова Елена Валентиновна (от кандидата Сергея Носенко) и Шитенко Оксана Николаевна (от кандидата Виктора Бондаря), всячески старались помешать съемке и отказывались пояснить происшествие.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о подготовке штабом Юлии Тимошенко массовых подкупов и фальсификаций. Главными фигурантами организации фальсификаций назывались глава киевского избирательного штаба «Батькивщины» Влада Молчанова и ее соратница Алла Шлапак. При этом правоохранительные органы отказывались реагировать на высветленные в прессе факты.



Теги: Донбасс, Юлия Тимошенко, выборы президента, фальсификация
 
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