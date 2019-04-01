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«Приколы закончились!»: Порошенко призвал к тотальной мобилизации
Результаты первого тура президентских выборов в Украине не удовлетворили нынешнего главу государства Петра Порошенко, поэтому он намерен сделать все для победы во втором туре, который состоится ровно через три недели. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента, Порошенко заявил о необходимости «тотальной мобилизации патриотов», прежде всего на западе и в центре страны.
«Не нужно рассчитывать, что победа уже у нас в кармане. Для того, чтобы нам ее обеспечить, сейчас, с сегодняшней минуты, нам нужна тотальная мобилизация всех украинских патриотов. Сама по себе победа не придет. Тотальная мобилизация всех, кто борется за Украину, отбросив все политические окраски, отбросив все обиды, можем объединиться. Приколы закончились», — заявил Порошенко. Напомним, что вчера после оглашения результатов экзит-полов первого тура Порошенко резко отреагировал на лидерство Зеленского и назвал его «марионеткой» Коломойского. Остроумный Зеленский быстро нашел, чем ответить Порошенко, упомянув о громком скандале в оборонке Украины.
В соответствии с данными данным экзит-полов и перовой официальной информацией ЦИК, шоумен Владимир Зеленский выходит во второй тур выборов, при этом он существенно опередил Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
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