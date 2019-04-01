Результат выборов говорит о желании украинцев закончить войну на Донбассе - американские СМИ

01.04.2019 16:55

В американской прессе проанализировали предварительные итоги президентских выборов в Украине. По мнению издания Time, результат первого тура указывает на то, что граждане хотят закончить войну на Донбассе, и желают изменить нынешнюю коррумпированную политическую систему, сообщает replyua.net.



Американская пресса, подводя итоги первого тура президентских выборов в Украине, отмечает, что полученные результаты указывают на стремление граждан прекратить войну на Донбассе. Судя по всему, украинцы полагают, что сделать это получится с помощью новых подходов к решению данной серьезной проблемы. Кроме того, граждане хотят увидеть новую кровь в нынешней политической системе насквозь пораженной коррупцией.



Зеленский предлагает свои методы борьбы с коррупцией - например, пожизненно запрещать занимать любую госдолжность лицам, уличенным во взяточничестве. В качестве эффективного инструмента прекращения войны на Донбассе он видит прямые переговоры с РФ. Правда, в этой связи еще стоит отметить, что обе украинские революции в итоге заканчивались разборками олигархов, сражавшихся за власть и ресурсы. К тому же, многие эксперты утверждают, что за Зеленским стоит Игорь Коломойский. Напомним, некоторые западные СМИ объяснили итоги первого тура выборов следствием массового разочарования, воцарившегося в украинском обществе.