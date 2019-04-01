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Результаты экзит-полов в Украине: появилась первая реакция России
В Госдуме России прокомментировали данные экзит-полов, согласно которым в выборах президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский.
Депутат Дмитрий Белик заявил, что нужно понять, как выборы президента отразятся на ходе голосования в Верховную Раду, передает Обозреватель.
"У меня сегодня возникает три основных вопроса. Первый – как результаты выборов президента Украины отразятся на ходе голосования в парламент. Украина – парламентско-президентская республика, поэтому важнее, кто контролирует парламент", – сообщил политик.
Российский депутат добавил, что вторая интрига заключается в том, сможет ли лидер президентской гонки мобилизовать достаточное количество своего электората.
Также третий вопрос заключается в том, как на ходе выборов отразятся зафиксированные нарушения.
"Например, резкий рост явки на востоке Украины. По состоянию на 15:00 ЦИК фиксировала в Донецкой области явку 44,35%, в Луганской – 44,49%. И это при том, что "ЛДНР" официально не участвуют в выборах... Аналогично в 2014 году на 15:00 явка составляла 10,8% по Донецкой и 16,9% по Луганской областям", – подытожил Белик.
Также председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев в Facebook сообщил, что прогнозы на исход второго тура давать пока рано.
"Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского. Следовательно, система дала сбой. Действующий президент с трудом прорывается во второй тур. Иметь пять лет полной свободы действий и не набрать даже пятой части голосов от половины пришедших на выборы избирателей - уже поражение для политики Порошенко", – считает российский сенатор.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, голосование, выборы президента, экзит-пол
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