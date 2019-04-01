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Штаб Зеленского увеличивает количество наблюдателей во втором туре президентских выборов
В избирательном штабе шоумена, руководителя «Студии Квартал 95» Владимира Зеленского заявили о потребности увеличить количество наблюдателей за ходом второго тура выборов главы украинского государства. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.
Такую информацию обнародовал координатор «Зе!Команды» Александр Корниенко во время брифинга, который состоялся сегодня, 1 апреля, в Киеве. По его словам, на сегодняшний день штаб Владимира Зеленского представляют приблизительно 15 тысяч человек. Однако для полной уверенности в честности и прозрачности предстоящей «схватки» между руководителем «Студии Квартал 95» и действующим гарантом Петром Порошенко необходимо привлечь ещё около 195 тысяч граждан нашей страны. «У нас, конечно же, есть понимание, где мы будем их искать и как будем этих людей приглашать. Но, в любом случае, какая-либо поддержка лишней не будет», - отметил Александр Корниенко.
Поэтому все желающие принять активное участие во втором туре президентских выборовмогут приходить в «Зе Офисы» и предлагать свои кандидатуры на места членов избирательных комиссий.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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