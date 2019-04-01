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Ситуация в пунктах пропуска днем 1 апреля

01.04.2019 17:30
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Ситуация в пунктах пропуска днем 1 апреля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

  • Анна: «9:46. В Курахово в сторону Донецка машин 5-7»;
  • Евгений: «11:46. "Каргилл" в Донецк 10 основной и 3 льготы»;
  • Дмитрий: «12:25. На "Каргилле" 2-3 машины».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • «Администратор»: «10:19. В Еленовке в сторону Украины в 9:20 было 15 машин или 19»;
  • Влад: «11:21. Еленовка в Мариуполь – пусто»;
  • Александр: «11:34. Еленовка. На выезд пусто, въезд – 10 основной и 1 льгота».

КПВВ «Гнутово»:

  • Антон: «11:30. Октябрь: в обе стороны никого»;
  • Антон: «11:52. Гнутово/Октябрь в обе стороны никого».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, апрель, пункт пропуска
 
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