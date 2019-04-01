Стало известно, чью кандидатуру на пост президента поддержали военные в зоне ООС

01.04.2019 13:00

Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал предварительные результаты голосования на специальных избирательных участках для военнослужащих ВСУ в зоне ООС.

По его данным, за украинского комика Владимира Зеленского проголосовали 517 человек, Петра Порошенко — 470, Олега Ляшко — 52, Руслана Кошулинского — 46, Юлию Тимошенко — 38, Анатолия Гриценко — 29, Игоря Смешко — 28, Александра Вилкула — 13, Юрия Бойко — 12, Юрия Тимошенко — 4.

Комментируя эти цифры Бутусов отметил: