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Стало известно, чью кандидатуру на пост президента поддержали военные в зоне ООС
01.04.2019 13:00
Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал предварительные результаты голосования на специальных избирательных участках для военнослужащих ВСУ в зоне ООС.
По его данным, за украинского комика Владимира Зеленского проголосовали 517 человек, Петра Порошенко — 470, Олега Ляшко — 52, Руслана Кошулинского — 46, Юлию Тимошенко — 38, Анатолия Гриценко — 29, Игоря Смешко — 28, Александра Вилкула — 13, Юрия Бойко — 12, Юрия Тимошенко — 4.
Комментируя эти цифры Бутусов отметил:
«Цифры показывают, что в ВСУ очень разное видение о том, кто может быть главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы президента, ООС
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