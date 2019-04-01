- Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая18:30
- Ситуация в пунктах пропуска днем 1 апреля17:30
- Доллар немного откатился после президентских выборов17:15
- Результат выборов говорит о желании украинцев закончить войну на Донбассе - американские СМИ16:55
- У Зеленского прокомментировали слухи о премьерстве Тимошенко16:38
- Выборы-2019: Опубликованы результаты подсчета 80% голосов16:20
- Зеленский рассказал, кто может занять пост премьер-министра Украине15:48
- Итоги голосования на выборах президента Украины: обработано 70% протоколов15:30
- Аваков раскрыл, почему Зеленский столько голосов набрал в первом туре 15:14
- Бойко до сих пор надеется на прохождение во второй тур выборов14:35
Украина официально разорвала дружбу с РФ
Согласно Закону о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, с 1 апреля 2019 года указанный документ теряет силу, передает УП.
Договор о дружбе Украины с Россией был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ. Договор был заключен на срок десять лет, и в 2008 году его действие было автоматически продлено.
Учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая является нарушением этого договора, в декабре 2018 года был принят закон, который прекращает его действие.
Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения указанного Договора до прекращения его действия, в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, договор, дружба
- Человек Путина назвал даты вторжения России в Украину
- Ужас для России: в Украину едут воевать американцы
- Мнение эксперта: второй фронт Путина может быть началом третьей мировой войны
- Мосийчук закатил истерику: Украина не может воевать с Россией!
- "Готовиться надо к полномасштабной войне с агрессором"
- Глава МИД Германии признал - в Европе существует угроза возникновения новых разделительных линий
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая18:30
- В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины13:30
- Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов11:10
- Ситуация на блокпостах Украны: на «Гнутово» маленькая очередь10:49
- Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу 22:02
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России21:04
- Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка20:02
- Возмущения в Славянске: Члены комиссии сбросились деньгами, чтобы провести голосование на дому19:07
- Бойцы ВСУ отбили две атаки ДРГ «ДНР»: озвучены подробности боев19:01
- Сумасшедшая явка: Как голосует Мариуполь16:39
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая18:30
- Bloomberg назвал самую прибыльную компанию в мире18:15
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Утерянный эскиз работы Рубенса был продан на аукционе во Франции17:47
- Ситуация в пунктах пропуска днем 1 апреля17:30
- Доллар немного откатился после президентских выборов17:15
- Результат выборов говорит о желании украинцев закончить войну на Донбассе - американские СМИ16:55
- У Зеленского прокомментировали слухи о премьерстве Тимошенко16:38
- Выборы-2019: Опубликованы результаты подсчета 80% голосов16:20
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- Названы напитки, которые мешают похудеть14:51
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям09:00
- Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине20:30
- Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт19:35
- Коррупция, олигархи и никаких шуток: что западные медиа пишут о выборах в Украине18:00
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери