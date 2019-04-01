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«Укрзализныця» увеличила стоимость грузовых перевозок
30 марта «Укрзализныця» пересмотрела тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. По новым данным, их стоимость выросла на 14,2%.
Такое сообщение сделал директор по финансам и экономике «Укрзализныци» Андрей Рязанцев.
Как было отмечено, повышение стоимости является первым этапом на пути к внедрению систематически работающей модели индексации тарифов на индекс стоимости промышленной продукции у производителей.
«Новая концепция тарифообразования на железнодорожном транспорте должна быть разработана «Укрзализныцей» совместно с участниками рынка до 1-го июля 2019 года», - сообщили в компании.
Ранее, 22 марта, Государственная регуляторная служба обнародовала решение о согласовании тарифов на грузовые перевозки на уровне индекса цен производителя прошлого года. приказ об этом был зарегистрирован в Министерстве юстиции 30 марта и опубликован в издании «Урядовый курьер».
Таким образом, тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины проиндексированы на 14,2%.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Укрзализниця, перевозки
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