В Киеве «утонул» в яме микроавтобус Volkswagen

01.04.2019 20:45

1 апреля в 16:00 в Киеве на Демеевской площади микроавтобус Volkswagen провалился под землю во время движения из-за обвала дороги. Водитель автомобиля, к счастью, не пострадал.

Об этом сообщил "Информатор".

По предварительной информации, Volkswagen двигался по Демеевской площади в сторону проспекта Лобановского, когда под машиной внезапно провалился асфальт. Образовалась глубокая яма, по виду, более трех метров. Передняя часть авто оказалась под землей.

К счастью, водитель был один в автомобиле и сам он не пострадал.

"По словам водителя, он двигался, не превышая скорость, и микроавтобус не был перегружен. Кроме того, данный участок не был никак перекрыт. Хотя в яме лежало пластиковое дорожное ограждение. Правоохранители пока никак не комментируют случившееся и устанавливают все детали. Был ли этот участок аварийным, пока неизвестно", - сказано в сообщении.

После того, как место происшествия оказалось ограждено, проехать можно только по одной полосе. В результате на площади образовалась пробка, патрульные призвали водителей объезжать эту дорогу.

Источник: https://from-ua.com