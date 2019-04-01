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В Киеве «утонул» в яме микроавтобус Volkswagen
1 апреля в 16:00 в Киеве на Демеевской площади микроавтобус Volkswagen провалился под землю во время движения из-за обвала дороги. Водитель автомобиля, к счастью, не пострадал.
Об этом сообщил "Информатор".
По предварительной информации, Volkswagen двигался по Демеевской площади в сторону проспекта Лобановского, когда под машиной внезапно провалился асфальт. Образовалась глубокая яма, по виду, более трех метров. Передняя часть авто оказалась под землей.
К счастью, водитель был один в автомобиле и сам он не пострадал.
"По словам водителя, он двигался, не превышая скорость, и микроавтобус не был перегружен. Кроме того, данный участок не был никак перекрыт. Хотя в яме лежало пластиковое дорожное ограждение. Правоохранители пока никак не комментируют случившееся и устанавливают все детали. Был ли этот участок аварийным, пока неизвестно", - сказано в сообщении.
После того, как место происшествия оказалось ограждено, проехать можно только по одной полосе. В результате на площади образовалась пробка, патрульные призвали водителей объезжать эту дорогу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, яма, микроавтобус
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