В штабе Зеленского призывают украинцев начинать готовиться ко второму туру выборов

01.04.2019 18:45

Представители избирательного штаба шоумена, руководителя «Студии Квартал 95» Владимира Зеленского призывают украинцев начинать подготовку к участию во втором туре выборов главы украинского государства. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



В частности, они попросили граждан Украины обеспечить максимальную явку на избирательные участки 21 апреля 2019 года. По словам координатора «Зе!Команды» Александра Корниенко, как показывает практика предыдущих лет, во втором туре выборов принимает участие меньшее количество украинцев, чем в первом. Следовательно, данную традицию необходимо менять. «Мы хотим, чтобы в 2019 году президент был избран как можно большим количеством людей», - говорит Александр Корниенко. К тому же, он порекомендовал украинцам в очередной раз проверить наличие своей фамилии в списках избирателей. Согласно мнению Александра Корниенко, активизироваться должны и те люди, которые имеют потребность во временном изменении места голосования.



Напомним, что, по предварительным данным, во второй тур президентских выборов выходятшоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский и действующий гарант Пётр Порошенко. Проголосовать за одного из них украинцы смогут 21 апреля 2019 года.