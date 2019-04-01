В Украине стартует призыв на срочную военную службу

01.04.2019 12:01

В Украине начинается весенний призыв граждан на срочную военную службу. Согласно указу президента Украины №22/2019 от 30 января 2019 года, призыв продлится до июня включительно.

На срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья к военной службе мужчин, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и не достигших 27-летнего возраста, передает Сегодня.

В апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования будут отправлены 18 тыс. 752 человека. Из них в Вооруженные силы пойдут 9 тыс. человек, Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Государственную пограничную службу – 4 тыс. человек, Национальную гвардию Украины – 5 тыс. 152 человека.

Отметим, что осенью во время призыва в Киеве были проблемы с набором призывников. Как рассказывал военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявлин, всего на учете в столице стоят 89 420 человек, из которых 57 549 подлежат призыву на службу. Однако уклоняются от призыва 33 619 мужчин – в Киеве по повесткам не являются около 80% призывников. Материалы на уклонистов переданы в полицию для розыска.

Источник: https://from-ua.com