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Второй тур выборов и парламентская кампания в Украине: все, что нужно знать о важных датах

01.04.2019 10:00
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Второй тур выборов и парламентская кампания в Украине: все, что нужно знать о важных датах

Президента Украины жители нашей страны выбирают уже седьмой раз.

Вчера, 31 марта, завершились очередные выборы, подсчет голосов идет полным ходом, ЦИК не позднее чем через 10 дней должна объявить официальные результаты.

Ни один из фаворитов выборов президента не набрал достаточно количества голосов, чтобы выборы закончились на первом туре, поэтому по закону второй тур пройдет 21 апреля, передает "Диалог.UA".

Как известно, во второй тур прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Порошенко активно поддерживал Запад и Центр Украины, а Зеленского - Восток и Юг страны. После второго тура ЦИК назовет имя нового президента Украины 1 мая.

Инаугурация главы Украинского государства пройдет 3 июня. Затем будет небольшая передышка, и уже 29 июня начинается избирательная кампания в украинский Парламент. Выборы депутатов ВР пройдут 27 октября, 9-й созыв нардепов соберется на первое заседание в декабре текущего года.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, парламент, выборы президента
 
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